За заручника - громадянина Китаю вимагали 200 тисяч доларів

Прокуратура Одеської області затвердила обвинувальний висновок і направила до суду для розгляду по суті кримінальну справу, порушену за фактом захоплення в заручники злочинним угрупуванням громадянина Китаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, співробітники Управління СБУ в області спільно з працівниками слідчого відділу прокуратури провели «невідкладні слідчо-оперативні заходи, в результаті яких встановлено й затримано 5 осіб, підозрюваних у скоєнні зазначеного злочину».

Злочинці вимагали викуп за заручника-іноземця в розмірі 200 тис. доларів, причому загроза його життю в разі невиконання вимоги, як встановлено досудовим слідством, була реальною.

В ході розслідування правоохоронці провели низку заходів, що «забезпечило припинення діяльності стійкої злочинної організації у складі восьми жителів Києва та Київської області», які протягом 2008-2009 років скоїли на території Одеси та Києва 20 злочинів, зокрема тяжких і особливо тяжких.