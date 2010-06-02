Енергоатом і ТВЕЛ підписали контракт щодо поставки ядерного палива
03:29, 02 червня 2010Суспільство
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Прес-секретар послалася на конфіденційність
НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) підписали довгостроковий контракт на поставку ядерного палива після 2010 року.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар НАЕК Наталія КОЗЛОВА.
За її словами, контракт у вівторок, 1 червня, в Києві підписали президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ і президент ВАТ «ТВЕЛ» Юрій ОЛЕНІН.
Н.КОЗЛОВА не уточнила подробиць контракту, пославшись на його конфіденційний характер.
"Єдине, що можу сказати, це те, що контракт підписаний на взаємовигідних умовах, і його положення не суперечать законодавствам обох країн», - сказала вона.
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