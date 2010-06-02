Енергоатом і ТВЕЛ підписали контракт щодо поставки ядерного палива

НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) підписали довгостроковий контракт на поставку ядерного палива після 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар НАЕК Наталія КОЗЛОВА.

За її словами, контракт у вівторок, 1 червня, в Києві підписали президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ і президент ВАТ «ТВЕЛ» Юрій ОЛЕНІН.

Н.КОЗЛОВА не уточнила подробиць контракту, пославшись на його конфіденційний характер.

"Єдине, що можу сказати, це те, що контракт підписаний на взаємовигідних умовах, і його положення не суперечать законодавствам обох країн», - сказала вона.