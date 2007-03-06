Що потрібно Україні для завершення вступу до СОТ

Для завершення вступу України до Світової організації торгівлі доведеться внести ще декілька змін до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який проводив дводенні консультації щодо завершення процесу вступу до СОТ.

“Доведеться робити і деякі уточнення у законодавстві. Але це вже не буде стосуватися великої кількості законів”, - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, зокрема, зазначив, що йдеться про скасування пільг з ПДВ щодо сільського господарства, а також ухвалення закону щодо біобезпеки.

Ухвалення останнього закону, за словами заступника міністра, з одного боку, є вимогою США, а з іншого, існування такого закону потрібно і самій Україні, адже він має регулювати питання обігу генетично модифікованих продуктів.

Крім того, за словами заступника міністра, у багатьох нещодавно ухвалених українським парламентом законах є положення про необхідність узгодження окремих порядків підзаконними актами.

“У деяких випадках у країн-членів виникає запитання, а яким чином ці підзаконні акти реалізовані. Як ви знаєте, у багатьох законах, наприклад, визначено: Кабінету міністрів протягом певного періоду часу привести свої нормативні акти у відповідність. Зараз ця робота триває і вона повинна бути завершена”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у грудні 2006 року завершила ухвалення необхідних законів для вступу України до СОТ.

Україна планує завершити процес приєднання до СОТ до кінця першого півріччя 2007 року.