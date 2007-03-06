Що потрібно Україні для завершення вступу до СОТ

17:40, 06 березня 2007
Суспільство
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П`ятницький проводив консультації

Для завершення вступу України до Світової організації торгівлі доведеться внести ще декілька змін до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який проводив дводенні консультації щодо завершення процесу вступу до СОТ.

“Доведеться робити і деякі уточнення у законодавстві. Але це вже не буде стосуватися великої кількості законів”, - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, зокрема, зазначив, що йдеться про скасування пільг з ПДВ щодо сільського господарства, а також ухвалення закону щодо біобезпеки.

Ухвалення останнього закону, за словами заступника міністра, з одного боку, є вимогою США, а з іншого, існування такого закону потрібно і самій Україні, адже він має регулювати питання обігу генетично модифікованих продуктів.

Крім того, за словами заступника міністра, у багатьох нещодавно ухвалених українським парламентом законах є положення про необхідність узгодження окремих порядків підзаконними актами.

“У деяких випадках у країн-членів виникає запитання, а яким чином ці підзаконні акти реалізовані. Як ви знаєте, у багатьох законах, наприклад, визначено: Кабінету міністрів протягом певного періоду часу привести свої нормативні акти у відповідність. Зараз ця робота триває і вона повинна бути завершена”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у грудні 2006 року завершила ухвалення необхідних законів для вступу України до СОТ.

Україна планує завершити процес приєднання до СОТ до кінця першого півріччя 2007 року. 

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