Акімова: питання про продовження співпраці з МВФ поки відкрите

На сьогоднішній день питання про продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) залишається відкритим.

Про це в коментарі УНІАН заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати сьогодні конкретно, чи планує Україна продовжувати виконання діючої програми з МВФ або все ж таки добивається відкриття нової програми, І.АКІМОВА сказала: «Питання про продовження співпраці поки відкрите».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в Україні, детально поінформованого про хід переговорів України і МВФ, на сьогоднішній день велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні в початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. При цьому він підкреслив, що однією з основних причин можливої відмови є те, що МВФ фактично впевнений, що в держбюджеті України на 2010 рік закладено істотно занижений дефіцит.

«У МВФ розкусили, що реальний дефіцит в Україні за підсумком року буде не 5,3% ВВП, як прийняли, а близько 14%. Крім того, в МВФ не бачать від України вирішення проблем «Нафтогазу», намірів реформувати систему пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Сьогодні, враховуючи плани провести місцеві вибори восени, на реформування пенсійної системи і підвищення ціни ніхто не піде», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. За його словами, згідно з вимогами МВФ, ухвалено закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше 6 млрд. грн. і головне - ухвалено бюджет з дефіцитом 5,3%.

Також він заявив, що запевнив МВФ у тому, що уряд має і буде виконувати закон про держбюджет, і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету становитиме 5,3 % ВВП.

Раніше Україна планувала одержати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже в червні.