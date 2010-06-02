Курси долара і євро в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився, порівняно з 1 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% відучора й сьогодні становить 9,58 грн./євро, курс продажу – на 0,2%, до 9,78 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,68 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-9,83 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 червня, знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2475/0,2575 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,95-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора й сьогодні становить 9,62/9,76 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,96 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-9,88 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,2%, порівняно з 1 червня, й сьогодні становить 0,2489/0,2584 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,98 грн., євро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,968 грн., євро – 9,48/9,90 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,904/7,949 грн., євро – 9,55/9,80 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 червня, становить: гривні до долара США – 7,9251, до євро – 9,63, до російського рубля – 0,25781.