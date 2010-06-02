На Львівщині селеві потоки зносять мости

У Львівській області внаслідок короткочасних інтенсивних дощів, які пройшли 31 травня та 1 червня, селеві потоки зійшли на автодороги «Львів – Чоп» та «Львів – Самбір – Ужгород», паводковими водами частково зруйновано мости та підтоплено житлові будинки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, у зв’язку з ускладненням оперативної обстановки підрозділи МНС в гірських районах області (Старосамбірському, Турківському, Самбірському та Сколівському) переведені у режим діяльності надзвичайної ситуації, в бойовий розрахунок введено резервну техніку, організовано цілодобове чергування керівного складу.

У найбільш постраждалий Старосамбірський район для проведення рятувальних та першочергових аварійних робіт направлено сили 6-го спеціального регіонального центру швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

Як інформує прес-центр, за результатами проведеної мобільними оперативними групами розвідки та за інформацією місцевих органів влади встановлено, що на території Старосамбірського району паводковими водами у с.Велика Сушиця зазнав ушкоджень цвинтар та зруйнована автодорога «Хирів - Велика Сушиця»; у с. Недільна паводковими водами розмито проїжджу частину автодороги «Топільниця – Недільна», автомобільне сполучення з с.Недільна ускладнене; у с.Воля частково підмито опори залізобетонного моста через безіменний потічок; внаслідок сходження стічних вод та замулення водопропускних труб на автодорозі «Львів – Ужгород» відбувається підтоплення присадибних ділянок, господарських споруд та житлових будинків у селах Тершів, Бусовисько, Верхній Лужок, Стрілки.

У Миколаївському районі внаслідок сильних опадів та підвищення рівня ґрунтових вод з 31 травня по 1 червня підтоплено 66 підвалів житлових будинків, 50 господарських будівель та 100 га сільськогосподарських угідь.

Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління МНС України в Львівській області та місцевих органів влади і самоврядування постраждалих та загиблих внаслідок стихії немає, забезпечено рух на основних автошляхах, - повідомляє прес-центр.