КамАЗ став причиною смерті двох людей

У Запорізькій області в результаті зіткнення КамАЗа з двома легковими автомобілями двоє людей загинули і ще троє, зокрема 3-річна дитина, госпіталізовані до центру екстремальної медицини і швидкої допомоги Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, подвійна аварія сталася сьогодні вранці на 302-му кілометрі траси Харків-Сімферополь.

"За попередніми даними, першопричиною подвійного зіткнення сталі дії водія Фольксвагена, який з невстановлених на даний момент причин, втратив управління, внаслідок чого авто вилетіло на зустрічну смугу і зіткнулося КамАЗом, що рухався з Києва до Сімферополя. У вантажівки відірвало колесо, її кинуло вбік, де вона зіткнулася з другим легковиком - автомобілем "Опель", в салоні якого були троє громадян Білорусі. В результаті зіткнення обидві машини викинуло в кювет", - розповіли в МНС, додавши, що в результаті подвійної аварії загинули обидва водії легкових автомобілів - чоловіки 1978 р.н. і 1959 р.н.

57-річний пасажира "Фольксвагена" був доставлений до реанімаційного відділення Запорізького центру екстремальної медицини і швидкої допомоги в стані, який медики характеризували, як "украй тяжкий". 43-річна жінки та 3-річна дитина, що були в "Опелі" госпіталізовані з травмами, які медики характеризують, як "тяжкі, але не становлять загрози для життя". Водій КамАЗу не постраждав.

Причини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.