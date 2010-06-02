Янукович оприлюднив декларацію про доходи

У 2009 році Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заробив 235 тис. 371 грн.

Така сума вказана у декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2009 рік В.ЯНУКОВИЧА, яка сьогодні була оприлюднена на сайті глави держави.

У документі зазначається, що місце проживання Президента України зареєстроване у Києві за адресою: Оболонська набережна, буд.15, корп.5, кв.13.

В.ЯНУКОВИЧ має у приватній власності житловий будинок загальною площею 619,6 квадратних метрів, квартиру площею 239,4 квадратних метрів, а також два гаражі, площею 20 і 19,9 квадратних метрів відповідно.

Також дружина глави держави Людмила ЯНУКОВИЧ володіє будинком площею 303,8 квадратних метрів.

У декларації також вказано, що у Президента України немає транспортних засобів.

На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах В.ЯНУКОВИЧ зберігає 1 млн. 80 тис. 9 грн., не маючи при цьому заощаджень за кордоном.

Загальна сума сукупного доходу В.ЯНУКОВИЧА за 2009 рік - 235 тис. 371 грн. - складається із 190 тис. 45 грн. заробітної платні, 7 тис. 666 грн. дивідендів, процентів, роялті та матеріальної допомоги у розмірі 37 тис. 660 грн.

Дружина глави держави минулого року заробила 29 тис. 404 грн.