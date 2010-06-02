Янукович ліквідував два інститути

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Інститут проблем національної безпеки та Національний інститут проблем міжнародної безпеки.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з Указом, Президент поклав на Національний інститут стратегічних досліджень реалізацію основних завдань, у тому числі за напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень, Інституту проблем національної безпеки та Національного інституту проблем міжнародної безпеки, що ліквідуються.

Також цим Указом В.ЯНУКОВИЧ затвердив граничну чисельність працівників Національного інституту стратегічних досліджень у кількості 350 штатних одиниць.

Президент доручив Кабінету міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо:

- забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень додатковими службовими приміщеннями, розглянувши можливість передачі йому приміщень Інституту проблем національної безпеки, Національного інституту проблем міжнародної безпеки, що ліквідуються;

- передачі Державному управлінню справами бюджетних призначень на фундаментальні дослідження, прикладні розробки та підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у сфері національної безпеки.