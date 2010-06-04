Буревій наробив лиха у чотирьох областях

В Україні від вчорашнього буревію постраждали Львівська, Волинська, Херсонська та Черкаська області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, внаслідок стихії у Львові та на території п’яти районів області сталося знеструмлення 57 населених пунктів (тимчасово було знеструмлено три райони у Львові, що призвело до відключення водопостачання та припинення руху електротранспорту).

У Львові, Городоцькому, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому та Пустомитівському районах шквалистими поривами вітру пошкоджено покрівлі 48 приватних будинків та об’єктів соціально-побутової сфери. Дощовими водами підтоплено 59 підвальних приміщень житлових будинків та 35 присадибних ділянок у чотирьох районах.

Від перекидання мікроавтобуса, падіння уламків скла і будівельних конструкцій та ураження блискавкою травми різних ступенів важкості отримали 5 осіб у Львові; 1 дитина (2003 р.н.) у с. Сокільники Пустомитівського району; 1 підліток (1996 р.н.) у с. Туринка Жовківського району, яких було госпіталізовано.

Станом на сьогоднішній ранок у Львові повністю відновлено електропостачання, водопостачання та рух електротранспорту, запевнили в МНС.

На Волині у Ратнівському районі внаслідок сильних поривів вітру у селах Гута і Заболоття частково пошкоджено дахи 4 приватних житлових будинків, 5 господарчих будівель та однієї школи.

У Херсонській області внаслідок дощу з градом пошкоджено покрівлі та сільськогосподарські культури: на території фермерського господарства Козачелагерської сільради Горностаївського району частково пошкоджено покрівлі 1 адміністративної і 1 господарської будівлі та 42 га сільськогосподарських культур; у с. Новопавлівка Великоолександрівського району частково пошкоджено покрівлі 11 приватних житлових будинків.

На Черкащині внаслідок сильного вітру та дощу пошкоджено у с. Калинівка Городищенського району покрівлі 10 приватних житлових будинків, навчального закладу та магазину.