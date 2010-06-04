Тігіпко обіцяє з серпня вертати ПДВ автоматом
12:07, 04 червня 2010Суспільство
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Спочатку - великим платникам
Уряд планує в серпні ввести автоматичну систему повернення податку на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.
«Вже в серпні ми хочемо вийти на автоматичне повернення ПДВ для платників податків», - сказав він.
С.ТІГІПКО відзначив, що, в першу чергу, така система застосовуватиметься до великих платників податків, а в подальшому система розповсюджуватиметься на підприємства середнього бізнесу
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