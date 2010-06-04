Тігіпко обіцяє з серпня вертати ПДВ автоматом

Уряд планує в серпні ввести автоматичну систему повернення податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

«Вже в серпні ми хочемо вийти на автоматичне повернення ПДВ для платників податків», - сказав він.

С.ТІГІПКО відзначив, що, в першу чергу, така система застосовуватиметься до великих платників податків, а в подальшому система розповсюджуватиметься на підприємства середнього бізнесу