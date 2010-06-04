Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,93 грн./дол., продають – за 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 3 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7% відучора і сьогодні становить 9,56 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 9,78 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 9,50-9,64 грн./євро, з продажу – в межах 9,68-10,03 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 3 червня трохи знизився і сьогодні становить 0,2470/0,2576 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2610 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 9,60 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 9,74 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,67 грн./євро, з продажу – в межах 9,69-9,80 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці трохи знизився порівняно з 3 червня і сьогодні становить 0,2488/0,2577 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2530 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,97 грн., євро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,955 грн., євро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,91/7,955 грн., євро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2540/0,2580 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 червня, становить: гривні до долара США – 7,9253, до євро – 9,722758, до російського рубля – 0,25653.