Погода на суботу

Завтра вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень місцями у східних, центральних областях та у Криму очікуються невеликі короткочасні дощі, окремі грози, у Карпатах помірні дощі, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°, на сході та півдні до 29°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у суботу вночі очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.