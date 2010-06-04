Представники МВФ приїдуть у Київ з неділі

9 червня представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) зустрінуться з керівництвом України для обговорення подальшої співпраці.

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«У середу між Президентом ЯНУКОВИЧЕМ і Директором-розпорядником СТРОС-КАНОМ відбулася розмова з питань розвитку економічної ситуації в Україні й нещодавно оприлюдненого плану економічної реформи. Вони домовилися про те, що 9 червня Київ відвідає пан Пол ТОМСЕН, заступник Директора Європейського департаменту МВФ, і Танос АРВАНІТІС, керівник місії МВФ по Україні для того, щоб зустрітися з вищими посадовцями країни з метою обговорення економічної політики, підтримку якої міг би надати Фонд у рамках програми співпраці» - повідомив М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів із МВФ, повідомило агентству, що велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні в початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні в продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співрозмовник агентства.

2 червня С.ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ із часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, й це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – сказав він.