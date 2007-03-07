Американці визначили найефективнішу дієту

Дослідження популярних дієт, проведене фахівцем Стенфордского центру профілактичних досліджень Крістофером Гарднером, показало, що жінки, що дотримуються низьковуглеводних дієт, - зокрема дієти Аткінса - втрачали у вазі в два рази більше, ніж інші.

Більшість фахівців з питань харчування або взагалі відкидають ідею відмови від висококалорійних вуглеводів, або скептично відносяться до неї, говорить доцент медицини Гарднер, автор дослідження. Проте ті, хто сидить на дієті, дотримуються абсолютно протилежної думки: їх ідея-фікс - максимально скоротити кількість вуглеводів, що містяться, наприклад, в білому хлібі і газованих напоях.

Гарднер провів наймасштабніше і найтриваліше дослідження, що коли-небудь проводилося у цій галузі. Він порівняв чотири найпопулярніших серед американців системи харчування, що призводять до схуднення: низьковуглеводну дієту доктора Аткінса, зональне харчування (так звана дієта Zone), що допускає вживання вуглеводів, білків і жирів у співвідношенні 40:30:30; дієту LEARN (Lifestyle, Exercise, Attitudes, Relationships, Nutrition), що слідує рекомендаціям американського Міністерства охорони здоров`я вживати менше жирів і більше вуглеводів, і дієта Орніша, яка теж припускає вживання великої кількості вуглеводів і обмеження жирів.

В рамках дослідження 311 жінкам з надмірною вагою призначали одну з чотирьох дієт. Вісім тижнів вони відвідували заняття з харчування і дотримувалися дієти. Протягом десяти місяців після початку експерименту фахівці стежили за динамікою їх ваги і обміном речовин.

Схуднули всі жінки, які брали участь в експерименті: ті, що сиділи на дієті Аткінса, - в середньому на 4,7 кг, на дієті LEARN - 2,5 кг, на дієті Орніша - на 2,1 кг і на зональній дієті - 1,6 кг.

Крім того, у жінок, які дотримувалися дієти Аткінса, помітніше знизився рівень холестерину і поліпшився тиск.

Баррі Сірс, автор зональної дієти, розкритикував експеримент Гарднера, стверджуючи, що його учасниці не жорстко слідували суворим розпорядженням дієт.

Гарденс, навпаки, вважає однією з унікальних особливостей свого дослідження, що обійшлося в $2 мільйони, те, що воно проводилося в умовах, максимально наближених до реалій життя, коли жінки самі купують продукти і готують їжу.

Гарденс стверджує, що дієта Аткінса проста за своєю суттю: відмовтеся від поганих рафінованих вуглеводів, і худніть. Крім того, він вважає, що дієта Аткінса - найпростіший спосіб стимулювати людину пити більше простої води, а хто багато п`є, той менше їсть.

Кореспондент