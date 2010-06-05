Сімферополь святкує 226-річчя

УНІАН Святкові заходи пройдуть у суботу і неділю, 5 і 6 червня, в Сімферополі з нагоди 226-річчя з дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у вітанні мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА сказано: «Ми зустрічаємо це свято з радістю і гордістю за славне історичне минуле Сімферополя, з надією і впевненістю в його щасливому завтрашньому дні».

Офіційною датою народження Сімферополя вважається 1784 рік, коли в лютому російська імператриця Катерина II підписала указ про створення Таврійської області, а в червні з`явилися перші будови біля кримськотатарського поселення Ак-Мечеть, хоча багато істориків стверджують, що вік міста варто відлічувати з часу утворення стародавнього городища Неаполя Скіфського.

Сьогодні в Сімферополі відкриються виставка квітів і центр скелелазання, пройдуть спортивні змагання, концерти, мотоциклетний парад. На вечір заплановані костюмований хід, гала-концерт і феєрверк.

Святкування продовжиться в неділю концертами і спортивними конкурсами.