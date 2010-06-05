Погода на неділю
13:27, 05 червня 2010Суспільство
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У Києві вночі 9-11°
Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 7-12°, у південній частині та місцями у східних областях 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.
У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.
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