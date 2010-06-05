Команда Януковича взяла надмірні соцзобов’язання?

Фінансова стабільність в Україні буде неможливою без проведення урядом ревізії надмірних соцзобов’язань держави.

Таку думку тижневику «Дзеркало тижня» висловив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ, коментуючи Програму економічних реформ, запропоновану Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Що стосується програми як такої, то в цілому вона відповідає вимогам часу, досить системно збудована і дає відповіді на цілий ряд актуальних проблемних питань, – вважає В.ГЕЄЦЬ. - Як відомо, ключове питання - це стабілізація державних фінансів і фінансової системи взагалі. Вона вимагає взаємозв`язку, насамперед, фіскального і монетарного секторів. Але оскільки до програми не додані відповідні розрахунки, документ здається дещо декларативним, а тому зобов`язує до деталізованих розрахунків сценарного підходу».

В.ГЕЄЦЬ зазначив, що в документі задекларовані досить амбітні соціальні цілі, реалізувати які в короткостроковій і навіть в середньостроковій перспективі буде дуже непросто.

За словами експерта, спочатку доведеться піти на серйозні обмеження, особливо в бюджетній сфері, адже соціальні зобов`язання держави, згідно з чинним законодавством, є надмірними.

В.ГЕЄЦЬ зазначив, що перед урядом і перед парламентською коаліцією стоїть непросте завдання - провести ревізію цих зобов`язань, без чого неможлива фінансова стабілізація.

За його словами, в цьому випадку Україна може скористатися досвідом інших країн.

«Приміром, в Угорщині перед реалізацією відповідної програми фінансової стабілізації були чітко скоординовані дії не тільки між місцевим урядом, центральним банком і парламентом, а й з європейськими структурами, МВФ і Світовим банком. Перед нами стоїть аналогічне завдання, для вирішення якого буде потрібна абсолютна підтримка в парламенті і зрозумілі дії з боку опозиції, оскільки на карту поставлено майбутнє України» - підкреслив В.ГЕЄЦЬ.