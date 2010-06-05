Що з потерпілими в ДТП з кортежем Януковича?

Лікарі урядового санаторію "Феофанія" надали допомогу потерпілій у результаті ДТП з кортежем Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це "Українській правді" розповіла сама потерпіла Вікторія ЄСАУЛЕНКО.

Вона зазначила, що в п`ятницю в першій половині дня її родичі зв`язалися з Адміністрацією Президента, після чого до неї приїхали лікарі з "Феофанії".

"Вчора у другій половині дня приїжджали два лікарі з "Феофанії". У мене спухла нога - потрібно було подивитися, чи немає тромбозу. Вони приїхали з усім обладнанням, подивилися. Сказали, що якщо буде потреба, госпіталізують в "Феофанію". Але необхідності не було", - розповіла потерпіла.

За її словами, на лікуванні у "Феофанії" перебуває її чоловік, який також постраждав у ДТП.

"Ми зверталися до Адміністрації Президента, і мого чоловіка поклали в "Феофанію". За його лікування ми не платимо. Він там вже третій тиждень", - розповіла В.ЄСАУЛЕНКО.

Вона також зазначила, що її лікування покриває страховка.

"Я зараз лежу, вставати мені не можна. Лікарі сказали, що до 2 місяців не треба і думати про це", - сказала потерпіла.

Як відомо, В.ЄСАУЛЕНКО та її чоловік Дмитро їхали в машині таксі, в яку врізалася "Швидка" з кортежу В.ЯНУКОВИЧА. Водій таксі загинув на місці, а Вікторія з чоловіком були доставлені в лікарню з численними травмами. Вікторія була в комі.

На прес-конференції в п`ятницю В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів, чи цікавився він долею постраждалих у ДТП з його кортежем, відповів: "Я сьогодні наведу довідки. Ми обов`язково... Ми зобов`язані допомагати цій жінці і родині того постраждалого водія. І це буде так", - пообіцяв Президент.