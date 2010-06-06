У Криму в каналі потонув підліток
15:55, 06 червня 2010Суспільство
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16-річний хлопець купався разом з друзями
У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик-підліток.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався в непередбаченому для купання місці 5 червня в Джанкойському районі.
16-річний хлопець купався разом з друзями.
«Підліток почав тонути, після чого його ніхто не бачив», - сказано в прес-релізі.
Водолази МНС знайшли тіло хлопця на глибині п`яти метрів.
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