У Криму в каналі потонув підліток

У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик-підліток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався в непередбаченому для купання місці 5 червня в Джанкойському районі.

16-річний хлопець купався разом з друзями.

«Підліток почав тонути, після чого його ніхто не бачив», - сказано в прес-релізі.

Водолази МНС знайшли тіло хлопця на глибині п`яти метрів.