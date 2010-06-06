Аварія на шахті в Донецьку

У Донецьку на шахті ім. Скочинського сьогодні о 18:56 стався викид вугілля і газу, аварією було захоплено чотирьох гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За її словами, решту гірників, які перебували в шахті під час аварії, було виведено на поверхню. Наразі доля чотирьох шахтарів, захоплених викидом, залишається невідомою, на місці працюють рятувальники.

Створена і працює комісія з розслідування аварії, додала М.НІКІТІНА.