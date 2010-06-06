Міліція викрила фальшивомонетників

У Миколаївській області співробітники Управління державної служби з питань боротьби з економічними злочинами спільно з працівниками Баштанського районного відділу внутрішніх справ викрили злочинну групу, яка впродовж декількох місяців 2010 року займалася виготовленням підроблених грошових знаків і їх збутом на території області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила співробітниця відділу з питань зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області Марина ХЕРОВИМЧУК.

За її словами, під час досудового слідства було встановлено ряд фактів збуту підроблених купюр номіналом 50 грн. Фальшивками зловмисники розраховувалися, купуючи товари повсякденного попиту по всій області.

Правоохоронці встановили, що виробництвом фальшивих купюр займалися жителі Миколаєва, причому робили це кустарним способом. Вилучені банкноти були виготовлені за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

При проведенні санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників була виявлена оргтехніка, комп`ютерне устаткування й інші спецзасоби друку, а також аркуші формату А-4 з надрукованими на них зображеннями купюр номіналом 50, 100 і 200 грн. Тут же були вже виготовлені купюри по 50, 100 і 200 грн. на загальну суму більш як 20 тис. грн.

На даний момент організатора злочинної групи заарештовано. Встановлюються інші факти збуту підроблених грошей, а також особи, причетні до скоєння цього злочину.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення або збут підроблених грошей).