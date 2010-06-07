Британські економісти передрікають крах євро

На думку багатьох економістів Великобританії, нині єдина загальноєвропейська валюта євро "перебуває в агонії". Про це повідомило 6 червня німецьке інтернет-видання Spiegel Online з посиланням на підсумки опитування 25 експертів, проведеного британською газетою Daily Telegraph.

12 з них вважають, що без вживання радикальних заходів євро здатний проіснувати максимум ще п`ять років, вісім висловили впевненість в стабільності загальноєвропейської валюти, а решта п`ять повідомили, що поки не дійшли остаточного висновку щодо цього.

Коментуючи результати цього опитування, британське видання наголосило, що настрої економістів "різко погіршилися", оскільки ще рік тому "навряд чи хто міг повірити в крах єдиної європейської валюти".

Зі свого боку Spiegel Online зазначає, що фінансові негаразди, які посилилися в останні тижні, та песимістичні заяви канцлера ФРН Ангели Меркель про те, що загальноєвропейська валюта переживає "екзистенціальну кризу", підірвали довіру до зони євро.

Deutsche Welle