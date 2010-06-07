Євро на міжбанку опустилося нижче, ніж 9,5

Пара євро-долар 1,1940/1,1942

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9240/7,9310 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти знизилася – 0,2494/0,2497, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,4580/9,4695. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,1940/1,1942 (п`ятниця - 1,2181/1,2183). У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250, а також з купівлею євро за курсом 9,6000.

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