Євро на міжбанку опустилося нижче, ніж 9,5
11:08, 07 червня 2010Суспільство
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Пара євро-долар 1,1940/1,1942
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9240/7,9310 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти знизилася – 0,2494/0,2497, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,4580/9,4695.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,1940/1,1942 (п`ятниця - 1,2181/1,2183).
У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250, а також з купівлею євро за курсом 9,6000.
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