Держкомстат зафіксував у травні дефляцію

В Україні в травні 2010 року, порівняно з квітнем, дефляція становила 0,6%, з початку року інфляція становила 3,7%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, інфляція у травні 2010 року проти травня 2009 року становила 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2010 року – 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. щодо листопаду становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).