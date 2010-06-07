ЗМІ просять не друкувати «сумнівні факти» про смерть студента в міліції

Прокуратура Києва продовжує розслідування обставин смерті студента Ігоря Індила в приміщенні Шевченківського районного управління міліції Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, зазначивши, що дана подія обґрунтовано викликала негативний резонанс у суспільстві та потребує ретельного розслідування.

Зокрема, з цією метою в межах порушеної за даним фактом кримінальної справи слідчими органів прокуратури столиці активно проводяться допити свідків, відтворення обстановки і обставин події, виїмка і опрацювання документів та відеоматеріалів, огляди приміщень тощо. Фахівцями Київського міського бюро СМЕ завершується проведення призначеної у справі судово-медичної експертизи.

У прес-службі запевнили, що прокуратура Києва забезпечить всебічне, повне і об’єктивне дослідження всіх обставин справи та прийняття після завершення досудового слідства законного рішення. Також пообіцяли, що про хід та результати розслідування громадськість обов’язково буде поінформована.

При цьому в прокуратурі Києва попросили журналістів, представників громадських організацій, службових осіб та громадян утриматися від некомпетентних коментарів з приводу цієї ситуації, суб’єктивних оцінок події або власних міркувань щодо осіб, винних у смерті потерпілого.

“Збирання та оцінка доказів у цій справі, висунення обвинувачення винним особам є виключною компетенцією органів прокуратури. Намагання підмінити орган досудового слідства, зробити «сенсацію» на оприлюдненні окремих, часто не перевірених та здобутих у сумнівний спосіб фактів, спотворює громадську думку про дійсний перебіг трагічної події, негативно впливає на учасників кримінального процесу”, - наголошується у повідомленні.

Натомість кожному, хто дійсно не байдужий до встановлення істини у цій справі, прес-служба пропонує звернутися до слідчого відділу прокуратури Києва та надати свідчення про відомі йому обставини.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індила до районного відділу міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента наступила внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі 20-річного студента Ігоря Індила.