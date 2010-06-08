Навіщо Україні 60 тисяч податківців?

Глава опозиційного уряду України Сергій СОБОЛЄВ (БЮТ) вважає за необхідне провести серйозне скорочення співробітників податкових органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

«Штат інспекторів податкової створено з метою витрушувати останнє з дрібного і середнього бізнесу, мордуючи їх постійними перевірками, замість того щоб налагодити системну роботу з бізнесом. Сьогоднішній штат роздуто, він не виконує своїх прямих функцій», - відзначив С.СОБОЛЄВ.

Він також наголосив, що на сьогодні з 60 тис. співробітників податкової адміністрації лише 5% опікуються великими підприємствами, які забезпечують 95% прямих податкових надходжень, решта ж - підприємствами малого і середнього бізнесу.