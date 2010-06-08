"Сєвєрсталь" спростувала чутки про купівлю "Запоріжсталі"

Російська "Сєвєрсталь" не має стосунку до ситуації навколо "Запоріжсталі", заявили представники компанії Ленте.ру. Таким чином в "Сєвєрсталі" спростували слова віце-прем`єра уряду України Андрія Клюєва: 7 червня він заявив, що саме "Сєвєрсталь" хоче купити металургійний актив у Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що на один з найбільших в Україні заводів претендують два інвестори: "Метінвест" Рината Ахметова і російський “Внешэкономбанк”. При цьому фінансова організація могла вступити в переговори від імені іншої компанії, але якої - поки невідомо.

Продавцем "Запоріжсталі" виступили бізнесмени Едуард Шифрін і Олексій Шнайдер. Вони володіють 50 відсотками акцій компанії.

За даними українських ЗМІ, "Метінвест" в травні 2010 року вже уклав попередню угоду про придбання "Запоріжсталі", проте ВЕБ зміг зробити вигіднішу пропозицію. У результаті Шифрін і Шнайдер обрали російського інвестора і заплатили "Метінвесту" штраф за розрив договору в 200 мільйонів доларів. Зараз на акції Шифріна і Шнайдера накладено арешт за позовом, поданим до Лондонського суду, - саме в суді вирішуватиметься, кому з потенційних інвесторів вони дістануться.