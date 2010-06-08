На Луганськтепловоз претендують троє

Заявки на участь у приватизаційному конкурсі з продажу 76,001% холдингової компанії "Луганськтепловоз" подали три компанії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У прес-службі відзначили, що термін подачі заявок закінчився вчора о 18.00.

Як повідомило УНІАН джерело у Фонді, заявки на участь у конкурсі були подані компаніями, афільованими з російським "Трансмаршхолдингом", а також двома українськими фінансово-промисловими групами.

Як раніше повідомляв УНІАН, ФДМУ уклав договір конфіденційності з сімома компаніями, що виявили цікавість до участі в конкурсі по "Луганськтепловозу".

Довідка УНІАН. ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

31 березня 2010 року Фонд держмайна оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету «Луганськтепловозу» становить 400 млн. грн.

Конкурс з продажу «Луганськтепловозу» відбудеться 15 червня 2010 року.