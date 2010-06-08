Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 7 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився відучора і сьогодні становить 9,38/9,60 грн./евро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,20-9,47 грн./євро, з продажу – в межах 9,50-9,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 7 червня знизився на 0,7% і сьогодні становить 0,2422 грн./рубль, продажу – на 0,6% - до 0,2528 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні становить 9,39- 9,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,20-9,47 грн./євро, з продажу – в межах 9,50-9,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 7 червня і сьогодні становить 0,2440 грн./рубль, продажу – на 0,8% - до 0,2531 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,97 грн., євро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,915/7,955 грн., євро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,91/7,955 грн., євро – 9,35/9,60 грн., рубль – 0,2470/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 8 червня, становить: гривні до долара США – 7,921, до євро – 9,472724, до російського рубля – 0,25925.