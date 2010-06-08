Суд забрав ліцензію в «5 каналу»

Суд повністю задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5 каналу».

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України, член наглядово-спостережної ради «5 каналу» Юрій СТЕЦЬ.

«Декілька хвилин назад суд повністю задовольнив позов. Абсолютно для мене є, що це класична ознака того, як представники нової влади, декларуючи на словах одне, роблять абсолютно інше. Я ні чим іншим, як знищення потужного, якісного, чесного, об’єктивного телеканалу в Україні такі дії назвати не можу», - сказав Ю.СТЕЦЬ.

За його словами, суд виніс рішення повністю задовольнити позовні вимоги позивача, якими були представники медіа-холдингу U.A.Inter Media Group щодо визнання рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення на надання частот «5 каналу». «По факту - забрати ліцензію у «5 каналу» та телеканалу ТВі і інших телеканалів», - зазначив Ю.СТЕЦЬ. За його словами, в зв’язку з рішенням суду аудиторія «5 каналу» зменшиться, і він не зможе здійснювати мовлення по всій території України. «Як на мене, це не політичне рішення. Це виключно бізнесінтереси однієї групи компаній, - не більше, - які мають відношення до нинішнього глави СБУ, члена Вищої ради юстиції Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада “5 каналу” звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої Ради юстиції, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group. Ця група зараз оскаржує рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5 каналу”. Редакційна рада “5 каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії. А отже без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.

У свою чергу голова В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5 каналу” на його адресу. "Шановні панове журналісти “5 каналу”, зі здивуванням ознайомився з оприлюдненим напередодні відкритим листом, де ви мене звинувачуєте у тиску на ваш канал. Рішуче спростовую викладене в цьому листі", - цитує сайт “5 каналу” слова В.ХОРОШКОВСЬКОГО, який вимагає публічно надати докази, або пояснити причину і назвати ініціаторів, як він висловився, "потоку неправди".