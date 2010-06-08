Борис Патон отримав премію Міжпарламентської Асамблеї СНД

Президент Національної академії наук України, академік Борис ПАТОН отримав премію Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, цю премію вручив сьогодні Б.ПАТОНУ перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

Премію започатковано Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за підтримки Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, а її лауреатами стають видатні діячі мистецтва, науки, культури, політики, спорту, які мають активну життєву позицію, займаються творчою і громадською діяльністю та мають вік понад 80 років.

Під час урочистої церемонії за участю представників МПА СНД, Посольства Російської Федерації в Україні та Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, А.МАРТИНЮК підкреслив, що присудження такої нагороди академіку Б.ПАТОНУ є символічним, адже цей видатний учений майже півстоліття очолює Національну академію наук України, Герой Соціалістичної праці і перший, хто нагороджений званням Герой України.

Премію присуджено в номінації «Творчий довгожитель». За словами генерального секретаря МПА СНД Михайла КРОТОВА, ця премія покликана зміцнювати оптимізм у громадян, їхнє відповідальне ставлення до життя і спонукати до збереження здоров’я та активної фізичної форми, з повагою ставитися до людей старшого покоління.