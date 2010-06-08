Рішення Стокгольмського суду: Нафтогаз має віддати Фірташу газ і $200 млн

Сьогодні Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення у тривалій суперечці між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» відносно експропріації «Нафтогазом» у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії CentraGas Holding AG (Австрія), яка є акціонером RosUkrEnergo.

У повідомленні наголошується, що дане рішення підтверджує, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo, і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, що знаходиться в підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

На додаток, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Це рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів з постачання, транзиту і зберігання газу. Дане, раніше ухвалене рішення, також набуває чинності, і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня співвласник RosUkrEnergo Дмитро ФІРТАШ сказав, що оптимальним рішенням Стокгольмського суду для RosUkrEnergo буде варіант, що зобов`язує Україну повернути вартість 11 млрд. куб. м газу. «Ми розраховуємо на успішне завершення. Нам хотілося б одержати вартість газу, але нам пропонують обсяги газу», - сказав Д.ФІРТАШ.

Нагадаємо, цей обсяг газу був вилучений Нафтогазом у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСИН (10% акцій).