Ціна золота встановила історичний рекорд
Унція дорожча 1250 доларів
Ціна на золото на світовому ринку встановила новий історичний максимум, піднявшись вище 1250 доларів за унцію. Під час торгів на біржі NYMEX 8 червня ф`ючерси на золото з постачанням у червні зросли в ціні більш ніж на вісім доларів до 1252,1 долара за унцію.
Позначку в 1233 долари за унцію (попередній історичний максимум) золото пробило у середині травня цього року, нагадує Лента.ру. В грудні 2009 року унція дорогоцінного металу коштувала більше 1226 доларів.
Інвестори воліють вкладатися в золото, втрачаючи певність в основних світових валютах, особливо євро. З початку року загальноєвропейська валюта постійно дешевшає на тлі боргової кризи в Греції і побоювань інвесторів, що дефолт загрожує і іншим країнам єврозони.