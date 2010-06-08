Ціна золота встановила історичний рекорд

Ціна на золото на світовому ринку встановила новий історичний максимум, піднявшись вище 1250 доларів за унцію. Під час торгів на біржі NYMEX 8 червня ф`ючерси на золото з постачанням у червні зросли в ціні більш ніж на вісім доларів до 1252,1 долара за унцію.

Позначку в 1233 долари за унцію (попередній історичний максимум) золото пробило у середині травня цього року, нагадує Лента.ру. В грудні 2009 року унція дорогоцінного металу коштувала більше 1226 доларів.

Інвестори воліють вкладатися в золото, втрачаючи певність в основних світових валютах, особливо євро. З початку року загальноєвропейська валюта постійно дешевшає на тлі боргової кризи в Греції і побоювань інвесторів, що дефолт загрожує і іншим країнам єврозони.