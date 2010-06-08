Янукович: ми, українці, пишаємося Іваном Кожедубом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників і жителів Сумщини з нагоди 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Зокрема, Президент наголосив, що сьогодні Україна «вшановує світлу пам’ять, подвиги видатного сина українського народу, легендарного повітряного аса Великої Вітчизняної війни».

«Завдяки таланту і наполегливості, стійкості та мужності життєвий шлях Івана Кожедуба був схожий на стрімкий злет – від інструктора Чугуївської авіаційної школи до високопосадовця Міністерства оборони СРСР, від лейтенанта до Маршала авіації. Нинішньому молодому поколінню навіть важко усвідомити велич цієї людини, а саме той факт, що перше звання Героя Радянського Союзу він отримав у 23 роки, звільняючи від ворога небо над Криворіжжям та Кіровоградщиною. Третьою Зіркою Героя легендарний льотчик був нагороджений у 25-річному віці, завершивши свій останній бій у небі над Берліном», – йдеться у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «ми, українці, пишаємося тим, що Іван Кожедуб є одним з трьох славетних особистостей, які у роки Великої Вітчизняної війни за ратні подвиги були тричі удостоєні високого звання Героя».

«Переконаний, життя і діяльність таких людей, як Іван Кожедуб є справжнім прикладом безмежної любові до рідної землі, високої самопожертви та відваги в ім’я Вітчизни. Будьмо ж гідними його пам’яті, його внеску у Велику Перемогу», – закликав Президент України.