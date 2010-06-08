Янукович попросив у Путіна кредит

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА сприяти забезпеченню кредитування російськими банками добудови енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА, що відбулася в Стамбулі.

Президент України підкреслив, що співпраця між двома державами у сфері атомної енергетики є вкрай важливою для української сторони.

«Зараз наші відомства ведуть спільні переговори, щоб Україна стала акціонером заводу з виробництва ядерного палива в Ангарську (Іркутська область, РФ – УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це відкриває для української сторони можливість для вирішення питання з Росією і Казахстаном щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні. Глава держави зазначив, що реалізація цього проекту дасть змогу забезпечити ядерним паливом не лише Україну, а й Європу.

В.ЯНУКОВИЧ також нагадав про спільні плани добудови за допомогою РФ енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС.

«Це те, що нам так необхідно. І ми хотіли б отримати можливість прокредитувати будівництво енергоблоків російськими банками. Ми зараз ведемо переговори, я вас прошу, щоб ви підтримали це на рівні уряду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до В.ПУТІНА.