Хто кращий за Вєрку Сердючку?

Сьогодні у прямому ефірі Першого національного каналу відбудеться концерт, на якому буде обрано представника від України на міжнародний «Євробачення-2007».

Як повідомляв УНІАН, учасника конкурсу обиратимуть кваліфіковане журі та телеглядачі шляхом інтерактивного голосування під час концерту. У випадку однакової кількості голосів, вирішальне слово залишається за кваліфікованим журі у складі: відомого тенора, соліста Національної опери, Володимира ГРИШКА; президента міжнародної асоціації спортивного танцю, судді міжнародної категорії WDC Святослава ВЛОХА; віце-президента конфедерації дизайнерів і стилістів України Оксани НОВИЦЬКОЇ; директор Творчого об’єднання музичних та розважальних програм НТКУ Олени МОЗГОВОЇ та президента НТКУ Віталія ДОКАЛЕНКА.

Як повідомила О.МОЗГОВА, «з 18 претендентів було обрано 8 кандидатур (Юрій ЛУК’ЯНЕНКО (GODO), Євгенія ВЛАСОВА, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Олена ГРЕБЕНЮК, Андрій ДАНИЛКО (Вєрка Сердючка), гурт «Не Ангели», гурт «Авіатор», Василь БОНДАРЧУК), за участю яких 9 березня у прямому ефірі Першого національного каналу відбудеться концерт”.

Окрім пісенного конкурсу, цього року Україна вперше візьме участь у танцювальному «Євробаченні-2007», котре відрізняється від усіх інших конкурсів «Євробачення» тим, що переможця у фіналі обиратиме виключно журі, а учасників фіналу – глядачі. Планується запровадження міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», учасники якого демонструватимуть класичну техніку співу. Вдруге Україна братиме участь у дитячому пісенному конкурсі «Євробачення», що цього року пройде у Роттердамі. Національна телекомпанія України, за словами її президента В.ДОКАЛЕНКА, проводитиме відбірковий тур серед маленьких виконавців, подібний до туру минулому року, з однією відмінністю – трансляція трьох концертів дитячого конкурсу у прямому ефірі Першого національного каналу за для підвищення виконавчого досвіду маленьких учасників.

Як відомо, Україна п’ятий рік поспіль як член Європейської мовної спілки бере участь у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення - 2007». На цьому престижному конкурсі нашу державу представляли Олександр ПОНОМАРЬОВ, РУСЛАНА, гурт ««Ґринджоли», Тіна КАРОЛЬ.

Фінальний концерт «Євробачення-2007» відбудеться 12 травня у м. Гельсінкі (Фінляндія).