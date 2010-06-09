В Україну прибули представники МВФ

Сьогодні до Києва прибули заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Пол ТОМСЕН і керівник місії МВФ в Україні Танос АРВАНІТІС. Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Основна мета візиту - зустрітися з найвищими посадовцями країни для обговорення подальшої співпраці України і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що велика ймовірність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні ймовірність того, що МВФ відмовить Україні в продовженні співпраці за новою програмою, складе 9 до 1», - заявив співрозмовник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджений. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди доданий серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ», – додав він.