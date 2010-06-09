Уряд схвалив проект Податкового кодексу

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, зокрема, під час розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонується обмежити віднесення на валові витрати процентних платежів за борговими вимогами.

Міністр зазначив, що відносно податку на додану вартість (ПДВ) пропонується встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, що здійснюють сезонну діяльність, пропонується встановити два звітні періоди. Для всієї решти платників податків - 12 звітних періодів.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, в Податковому кодексі зберігається спеціальний режим оподаткування в сферах сільського, лісового господарства і рибальства.