Для заможних українців збільшать податок з доходу?

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект одаткового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, зокрема, під час розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонується обмежити віднесення на валові витрати процентних платежів за борговими вимогами.

Міністр зазначив, що відносно податку на додану вартість (ПДВ) пропонується встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, що здійснюють сезонну діяльність, пропонується встановити два звітні періоди. Для всієї решти платників податків - 12 звітних періодів.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, в Податковому кодексі зберігається спеціальний режим оподаткування в сферах сільського, лісового господарства і рибальства.

Крім того, в документі наведений єдиний перелік товарів, на які нараховуватиметься акциз. Також передбачене збереження спрощеної системи оподаткування і фіксованого сільськогосподарського податку.

Крім того, за словами міністра, в Податковому кодексі пропонується ввести в Україні «малопрогресивне» оподаткування фізичних осіб. За його словами, зберігається ставка оподаткування доходів фізичних осіб на рівні 15%, а у випадку, якщо місячний дохід громадянина перевищуватиме 50 мінімальних заробітних плат (близько 50 тис. грн.) на місяць, то до нього застосовуватиметься ставка оподаткування на рівні 17%.

У результаті набуття чинності Податковим кодексом кількість загальнодержавних податків буде скорочена з 29, що існують на сьогодні, до 17; місцевих податків - з 14 до 8, повідомив Ф.ЯРОШЕНКО.