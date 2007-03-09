Forbes: в Україні 7 мільярдерів

Американський діловий тижневик Forbes опублікував щорічний рейтинг світових мільярдерів - цього року до нього потрапило 7 українців.

Так, найбагатша людина України Рінат АХМЕТОВ зі статком 4 млрд. дол. (214-е місце світового рейтингу). Друге місце зайняв Віктор ПІНЧУК – 2,8 млрд. (323-е місце). Також до числа найбагатших українців відносяться: Сергій ТАРУТА – 2 млрд. (488); Віталій ГАЙДУК – 2 млрд. (488); Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 1,2 млрд. (799); Геннадій БОГОЛЮБОВ – 1,2 млрд. (799) і Костянтин ЖЕВАГО – 1 млрд. (891.)

В цілому, за останній рік у світі стало на 153 мільярдери більше.

У списку світових багачів - 946 чоловік. Їх сукупний статок оцінюється майже в 3,5 трильйони доларів. Перше місце, як і раніше, займає глава компанії «Майкрософт» Біл ГЕЙТС з його 56 мільярдами доларів.

Серед російських багачів найзначнішу суму вдалося накопичити Роману АБРАМОВИЧУ. Його статок оцінюється у 18 млрд. 700 млн. Всього в списку 53 росіянина.