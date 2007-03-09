Нація гине не від загонів Муравйова чи Меншикова...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що нація зрозуміє, наскільки важливим для її майбутнього є українське слово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав під час відвідин Національного музею Тараса Шевченка в рамках святкових заходів з нагоди 193-ї річниці з дня народження Кобзаря.

Він висловив сподівання, що нація зрозуміє, наскільки важливим її майбутньому є «не тільки шевченкове слово, але й власне українське слово».

«Гине будь-яка нація не від загонів Муравйова чи Меншикова, не з війни чи агресії, як правило, а від забуття свого слова», - сказав глава держави.

Він зазначив, що нині до Тараса Шевченка «іде кожен, незалежно від того, де він родився, яка в нього ідеологія».

В музеї В.ЮЩЕНКО оглянув оновлену експозицію.

Як відомо, в 2004 році музей було зачинено у зв’язку з ремонтно-реставраційними роботами, експозицію демонтовано, експонати евакуйовано до фондосховища.

Тривалий час музей працював у режимі художніх виставок, а 22 грудня 2006 року Національний музей Т.Шевченка знову відкрив двері для відвідувачів.

Разом з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ у музеї побували лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, в. о. міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, міністр культури Юрій БОГУЦЬКИЙ, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Учні шкіл та ліцеїв під час відвідання Президентом музею, прочитали вірші Т.Шевченка.

В.ЮЩЕНКО вручив школярам «Кобзар». Також він подарував «Кобзар», зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО, колишньому голові парламенту Івану ПЛЮЩУ.