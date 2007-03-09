Шевченківські дні в областях України (огляд)

На Івано-Франківщині Шевченківські дні триватимуть два тижні Про це повідомив УНІАН начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Роман БРАТКОВСЬКИЙ. За його словами, Шевченківські дні розпочалися сьогодні оперою Миколи Аркаса “Катерина” в постановці Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Також він повідомив, що з 12 по 20 березня оперу зможуть переглянути всі школярі Прикарпаття. На його думку, молоді треба прищеплювати любов до творів Шевченка. “Творча спадщина Кобзаря невичерпна. Та й про нього самого є стільки драматургійного матеріалу, що з репертуаром проблем не буде”, - сказав він.

“Проблеми можуть виникнути із школярами, - вважає Р.БРАТКОВСЬКИЙ, - адже чимало з них до театру дороги не знають, або приходять сюди лише на шоу-програми”.

Під час Шевченківських днів в театрі виступатимуть письменники, співатимуть чоловічі хорові капели “Сурма” і “Галичина”, будуть проводитися виставки і конкурси малюнків, а переможців нагороджуватимуть театральними абонентами до кінця сезону.

Шеченківські читання пройдуть також в школах та бібліотеках усіх районів та міст Прикарпаття.

Луценко поклав квіти до пам’ятника Шевченку у Львові Сьогодні у Львові перебуває лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після прибуття у Львів, Ю.ЛУЦЕНКО з нагоди 193-ї річниці від дня народження Кобзаря поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку і відбув до львівського Будинку вчених, де розпочалася його зустріч з представниками інтелігенції Львівщини.

В рамках презентації проекту “Народної самооборони” на Львівщині, о 17.00 на центральній площі Львова розпочнеться віче “Народної самооборони”, на якому виступить Ю.ЛУЦЕНКО.

Раїса Богатирьова подарувала донецьким школам "Кобзар"

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА до річниці з дня народження Тараса Шевченка подарувала п’ятдесят одній школі Донецька книги Т.Шевченка “Кобзар”.

Про це УНІАН повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ з посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

Приймаючи подарунок, директор донецької гімназії №72, викладачка української мови Надія ГРОМАК наголосила, що “духовна спадщина Великого Кобзаря стане настольною книгою для донецьких юних шукачів української слави і їхніх батьків, багато з яких бережно тримають в скринях старі українські вишиванки”.

“Ми, всі українці, маємо об’єднатись навколо нашої спільної духовної та історичної спадщини. І не забувати слова сподвижника української ідеї, який, відстоював її від наруги не тільки чужинцями, але й своїми псевдопатріотами і часто писав прекрасною російською мовою, кажучи: „чужого навчайтесь, та свого не цурайтесь”, - наголосила вона.

Майже 300 чернігівчан взяли участь у покладанні квітів Близько 300 чернігівчан взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Т.Шевченку на Валу.

Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати пам’ять Кобзаря зібралися головним чином представники місцевих осередків БЮТ, «Нашої України», СПУ, КПУ та громадських організацій - Української студентської спілки, Молодіжного національного конгресу, товариства «Просвіта».

Як стверджують організатори урочистостей, «слова Тараса сьогодні, як і завжди залишаються актуальними».

«Можна любити Україну на словах, на теплій печі, на шкіряному диванчику, але мало хто несе її в серці», - вважають представники патріотичних сил і переконані, що вшанування пам’яті Великого Кобзаря сприяє утвердженню національної ідеї в українському суспільстві.

Також сьогодні у Чернігові в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм відбудеться концерт камерного хору ім. Дмитра Бортнянського, присвяченого річниці з дня народження Т.Шевченка, а в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Шевченка пройде вистава «Сліпий» за творами Кобзаря.

У Луганську згадували учасників акції “Україна без Кучми” Сьогодні у Луганську біля пам’ятника Т.Шевченку близько 50 представників політичних партій та громадських організацій вшанували день народження Кобзаря покладанням квітів та провели короткий мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, у резолюції мітингу його учасники нагадують, що 9 березня 2000 року у Києві пролилася перша кров мирних демонстрантів під час акції «Україна без Кучми». У 2004 році у Луганську саме біля пам’ятника Т.Шевченку пролилася перша кров помаранчевої революції. На думку учасників мітингу, ця кров була пролита недаремно і цілі були досягнуті та була здобута перемога.

Проте, зазначили учасники мітингу, «сьогодні стара влада повертається. В усіх сферах соціально-політичного життя відбувається повна реставрація старого кучмівського режиму. Сьогоднішні представники влади не просто брешуть і крадуть, вони торгують законами і посадами, вони купують суди, вони знущаються над народом, коли нахабно обіцяючи «покращання життя вже сьогодні» у кілька разів підвищують тарифи, піднімають податки, заморожують зарплати та пенсії…».

У резолюції учасники мітингу заявили про те, що хочуть правди і справедливості, прагнуть гідного життя для кожного українця та закликали всіх небайдужих громадян приєднуватись до «Народної самооборони».

Зранку до пам’ятника Т.Шевченку представник обласної та міської влади поклали квіти.

У Житомирі планують змінити формат святкування У Житомирі з нагоди 193 річниці від дня народження Тараса Шевченка відбувся святковий мітинг за участю керівників міської та обласної влади, лідерів політичний партій області, громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, квіти до пам’ятника Т.Шевченку поклали заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ігор ОРЛОВ, голова облради Ірина СИНЯВСЬКА, секретар Житомирської міської ради Анатолій КАЛЕНСЬКИЙ, лідери міських та обласних організацій НСНУ, СПУ, Народної партії, ПППУ, ВО "Батьківщина" та "Просвіти". Загалом у мітингу взяли участь близько 200 чоловік.

Про історичне значення для Української держави постаті Т.Шевченка нагадав учасникам мітингу голова обласної організації "Просвіти" Святослав ВАСИЛЬЧУК. Він також запросив до мікрофону для виступу усіх бажаючих.

Під час прес-конференції після мітингу голова Житомирської облради І.СИНЯВСЬКА наголосила на актуальності творів Шевченка для сучасників, вона також повідомила, що в майбутнє обласна та міська влада планують дещо змінити формат святкування дня народження Великого Кобзаря.

"Зараз ще зарано говорити про остаточний сценарій такого святкування, однак я особисто вважаю недоречним присутність на таких заходах віськових, які проходять маршем біля пам’ятника Тарасу - це, на мій погляд, нагадує нам про сумні сторінки біографії великого українського поета. Однак формат вільного мікрофона ми обов’язково залишимо у майбутньому, оскільки він дозволяє висловитися кожному", - сказала І.СИНЯВСЬКА.

У Луцьку пройде літературно-мистецький вечір У Луцьку з нагоди 193-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в академічному музично-драматичному театрі відбудеться літературно-мистецький вечір.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях беруть участь представники органів влади, трудових колективів, громадських об`єднань, організацій політичних партій та громадськість.

Окрім того, у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї пройде тематичний вечір „Гомоніла твоя кобза".

У центрі Луцька відбулася акція «Пам`ятаємо своїх героїв». На Театральному майдані міста, тримаючи «Кобзарі» у руках і ставши у коло, 10 молодих людей по черзі декламували рядки з твору Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...». Ще одна група молодих людей розповсюджувала акційні листівки, які вміщували інформацію про славетного письменника та «Заповіт» Т.Шевченка. Учасники акції таким чином мали на меті популяризувати твори славетного письменника серед молоді.

Також, у рамках шевченківських днів, на завтра, 10 березня, заплановано низку заходів з нагоди дня пам`яті Т.Шевченка. Зокрема, опівдні відбудеться громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам`ятника Т.Шевченку. Після цього - панахида за участю духовенства Свято-Троїцького кафедрального собору біля пам`ятника Великому Кобзарю та покладання квітів до його пам`ятника.

У Севастополі відбувся святковий мітинг Урочисте покладання квітів до підніжжя збудованого у 2004 році пам`ятника Тарасу Шевченку та мітинг на площі біля монумента відбулися сьогодні у Севастополі з нагоди 193-ї річниці від дня його народження.

Як передає кореспондент УНІАН, в покладанні квітів і мітингу взяли участь перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, заступник голови Севастопольської міської ради Петро КУДРЯШОВ, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, праправнучка великого Кобзаря по сестрі Катерині жителька Севастополя Тамара КРАСИЦЬКА, групи офіцерів українського флоту і Чорноморського флоту Російської Федерації, керівники усіх районних у місті Севастополі державних адміністрацій, місцеві відділення політичних партій Україні і громадські організації. Заходи забезпечували духовий оркестр та підрозділ почесної варти ВМС України.

В.КАЗАРІН у своєму виступі на мітингу наголосив, що „ми відзначаємо цей день, як день народження великого творця, ім’я якого визнає будь-яка людина, розуміюча, що таке мова і культура”. На думку першого віце-мера, „це день, об’єднуючий усіх слов’ян, людей, які розуміють, що земля України колись подарувала всьому східному слов’янству православ’я, азбуку усім слов’янам, день, коли усі розуміючі люди знають: народився геній, якому було дано висловити настрої і думи цього великого народу”.

Голова Севастопольського товариства „Просвіта” імені Т.Г.Шевченка Володимир ПРОЦЕНКО у своєму виступі повідомив, що в 12-му міському конкурсі читців-виконавців творів Т.Г.Шевченка взяли участь учні близько 40 шкіл міста, а також 15 місцевих юних поетів.

193-й річниці від дня народження Великого Кобзаря були присвячені також традиційний дитячий конкурс „Мальовнича Україна”, книжкова виставка у Художньому музеї „Думи мої, думи”, урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам Гагарінського району міста та інші заходи.

У Сумах відкрили магазин української книги

Магазин української книги „Кобзар" урочисто відкрито сьогодні з ініціативи Сумської обласної організації Національної спілки письменників України та видавництва „Корпункт" в центрі міста Суми. Відкриття магазину було приурочене до 193-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, знаменна ця подія ще й тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив 2007 рік Роком української книги в нашій державі, а сумський "Кобзар" став чи не першим таким магазином, відкритим в Україні з початку року.

Починання підтримали в облдержадміністрації і міськвиконкомі. Тож на відкритті книгарні було чимало посадовців і депутатів різного рівня. Зі стіни магазину їх "вітав" портрет Т.Шевченка, увінчаний вишитим українським рушником. На полицях магазину-світлиці є лише ті книги, які вийшли друком у видавництвах України. Він має відділи художньої, історичної, наукової, краєзнавчої, дитячої, букіністичної літератури. Відвідувачам надається можливість придбати й періодичні видання газет, журналів, замовити запис на диски книг авторів, відеозйомку презентацій авторських творчих вечорів, зустрічей з письменниками.

У перспективі, як повідомила УНІАН директора закладу Раїса ВОРОНЕНКО, магазин-світлиця організовуватиме зустрічі читачів з авторами, чиї книги реалізовуватимуться у „Кобзарі", художньо-літературні виставки, молодіжні творчі диспути. Тут буде обладнано фотостенд-газету про пам`ятні зустрічі у книжковому салоні.

"До участі у проекті „Українському народу - книга України" "Кобзарем" запрошуються як сумські видавництва та видавничі організації, так і видавництва з інших регіонів нашої держави", - сказала Р.ВОРОНЕНКО.

Ющенко про національну ідею, сильну Україну, інтелект та амбітну молодь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справжня сильна і впевнена Україна постане тоді, коли її народ об’єднає єдина національна ідея.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своїй промові на урочистих зборах з нагоди 193-річниці народження Тараса Шевченка.

“За істиною Шевченка я глибоко вірю, що справжня сильна і впевнена Україна постане тоді, коли її народ об’єднає єдина національна ідея”. – зазначив Глава держави.

За його словами, в цьому питанні не може бути подвійних тлумачень. “Національна ідея – це українська європейська Україна, це єдина державна мова, це постава помісної церкви, це свобода для кожного громадянина, повага до його прав, поглядів та вибору, це європейський вибір, який повертає Україну до його природного цивілізаційного простору”, - наголосив В.ЮЩЕНКО

Для досягнення цієї мети Президент закликав всі відповідальні національні і демократичні сили до сталого і дієвого об’єднання.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що “як подих свіжого повітря країні потрібні оновлена політична еліта, прагматичні, патріотично налаштовані політики з сучасним мисленням та свіжими ідеями. “Я послідовно діятиму для того, щоб коло таких політиків в Україні зростало і міцніло”, - запевнив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за кілька місяців розпочнеться Всеукраїнська програма “Інтелект нації”, яка “згуртує найкращі інтелектуальні сили країни навколо головних завдань розвитку держави”. Президент запросив до участі в цій програмі всіх небайдужих професіоналів, насамперед, амбітну, талановиту молодь.

“Ваша думка і позиція – це двигун України. Наша згуртованість і єдність мусять розпочинатися з почуття внутрішньої національної самоповаги”, - сказав Глава держави.