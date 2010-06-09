У Донецьку презентовано логотип міста до Євро-2012

У Донецьку відбулася презентація логотипу міста до чемпіонату Європи з футболу 2012 року і відкриття квіткової клумби у вигляді логотипу турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий захід відбувся в центральному парку Донецька – в парку культури та відпочинку ім. Щербакова.

У презентації взяли участь віце-прем`єр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, керівник оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, губернатор Львівської області Василь ГОРБАЛЬ, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ.

Гості зі Львова прибули сьогодні до Донецька першим авіарейсом, відкритим авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України», що поєднав обласні центри Сходу і Заходу країни.

На логотипі Донецька до Євро-2012 зображені символи міста - терикони і троянда.

«Сьогодні знакова подія, оскільки вона випадає за два роки до початку турніру. Я хотів би передати всім поздоровлення від УЄФА і висловити віру у те, що Донецьк впорається із тим складним завданням, яке сьогодні стоїть перед містом, реалізувавши всі проекти і подолавши всі перешкоди, подолання яких дозволить Донецьку успішно прийняти матчі чемпіонату Євро-2012», - сказав на церемонії М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Виступаючи на презентації клумби з логотипом чемпіонату, А.ЛУК’ЯНЧЕНКО висловив сподівання, що «з відкриттям цього символу ми разом починаємо відлік основного етапу підготовки до Євро-2012».