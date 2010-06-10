Табачник пропонує поліпшити підготовку дошкільнят

Найближчим часом Міністерство освіти і науки України ініціюватиме впровадження обов’язкового року передшкільного навчання у системі дошкільної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на парламентських слуханнях на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи Її подолання» міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що "Міністерство освіти і науки найближчим часом внесе відповідні документи».

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що на сьогодні «рівень охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 5-річного віку становить 97,7%».