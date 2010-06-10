Чи є прогрес у візовому діалозі України з ЄС?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ впевнений, що до саміту Україна-ЄС в жовтні цього року буде розроблений План дій для скасування віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив ввечері 9 червня українським журналістам після міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

“Хочу тут відзначити дуже прихильну позицію комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілії МАЛМСТРЬОМ... Ми домовилися, що вона очолює цю роботу, формулює питання, ми в дуже стислі терміни оперативно і вичерпно даємо відповіді, потім знайомимося вже з Планом дій, з проектом, який я впевнений буде в 100%-ій готовності до саміту Україна-ЄС, який буде в жовтні швидше за все”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр зазначив, що найближчим часом України має отримати анкету від Єврокомісії із запитаннями щодо стану справ в основних областях, досягнення певних стандартів в яких необхідно для отримання безвізового режиму з ЄС.

О.ЛАВРИНОВИЧ також сказав, що на сьогодні в Україні готова технологічна база для виготовлення біометричних паспортів. Водночас, він не уточнив, який час потрібен Києву для початку виробництва біометричних паспортів.

“Для цього треба спочатку ухвалити необхідні рішення, потім прийняти відповідний закон, необхідно провести відповідні відкриті змагання з того, хто буде це робити, після того вже вирішувати питання, хто буде донорами: державний бюджет України, український бізнес, Єврокомісія чи хтось ще”, - сказав міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам в Брюсселі про те, що ЄС готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан.

За його словами, рішення про надання Плану дій мало бут схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 3 червня, після чого, сам План дій мав бути підготовлений до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні в Брюсселі.

Разом з тим, Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС на своєму засіданні 3 червня питання надання Україні Плану дій для скасування візового режиму не розглядала.

Україна та ЄС розпочали візовий діалог у жовтні 2008 року з метою запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.