У Ялті 8-місячні близнюки отруїлися фарбою
10:27, 10 червня 2010Суспільство
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Діти в реанімації
Восьмимісячні діти-близнюки отруїлися хімічною речовиною, їх доставлено до реанімації в результаті фарбування будівлі, яке їх батько проводив у селищі Гаспра на Південному березі Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників 9 червня від медиків.
Чоловік фарбував будівлю, а малюки перебували поряд.
«Діти отруїлися хімічною речовиною і були доставлені до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться у повідомленні.
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