У Ялті 8-місячні близнюки отруїлися фарбою

Восьмимісячні діти-близнюки отруїлися хімічною речовиною, їх доставлено до реанімації в результаті фарбування будівлі, яке їх батько проводив у селищі Гаспра на Південному березі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників 9 червня від медиків.

Чоловік фарбував будівлю, а малюки перебували поряд.

«Діти отруїлися хімічною речовиною і були доставлені до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться у повідомленні.