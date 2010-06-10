Євро на міжбанку пішло вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9120/7,9200 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2501/0,2504 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,5190/9,5310 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2029/1,2031 дол./євро (середа, 9 червня – 1,1971/1,1973 дол./євро).

В середу, 9 червня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9185 грн./дол.