На подвір’я мера Трускавця кинули вибухівку

На подвір’я міського голови Трускавця Лева ГРИЦАКА невідомі кинули вибухівку.

Як повідомило УНІАН джерело в обласному управлінні міліції Львівщини, з відповідною заявою звернулася вчора, 9 червня, о 20.00 у Дрогобицький райвідділ міліції дружина міського голови Трускавця Галина ГРИЦАК.

За її словами, того дня о 04.10 на подвір’я їхнього будинку у селі Станиля Дрогобицького району невідомі кинули вибухівку, яка вибухнула, пошкодивши вікна у їх будинку, а також два вікна у будинку на сусідньому подвір’ї, який належить заступнику начальника Бориславської Державної податкової інспекції Петру ЗВОРЕЦЬКОМУ.

Як зазначив співрозмовник агентства, внаслідок вибуху дружина мера, яка працює бухгалтером у трускавецькому санаторії «Карпати», не постраждала. А сам мер Трускавця Л.ГРИЦАК перебуває на відпочинку в Одеській області. Не постраждали і мешканці будинку, розташованого поруч.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області Денис ХАРЧУК підтвердив інформацію щодо вибуху на подвір’ї будинку мера Трускавця. Речник обласного управління міліції повідомив, що з місця події вилучено рештки невстановленого вибухового приладу, які передані на дослідження експертам, і лише після роботи слідчо-оперативної групи буде повідомлено деталі цієї події, а також можливі мотиви злочину.