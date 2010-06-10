Глава МВС хоче повернути витверезники

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за відновлення роботи медвитверезників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

За словами міністра, за радянських часів медвитверезники мали чималий дисциплінуючий чинник. Сьогодні ж такі установи скасовано, зокрема й тому, що утримання людини в них обмежує її права і свободу, зазначив А.МОГИЛЬОВ.

З іншого боку, вважає міністр, перебування людини на вулиці в стані сильного алкогольного сп`яніння несе не меншу загрозу його здоров`ю.

«Тому якоюсь мірою витверезник – це одна з установ, яка дозволить вирішити проблему, а така проблема у нас є», - сказав міністр, додавши, що «для відновлення роботи витверезників необхідно ухвалити рішення на законодавчому рівні».